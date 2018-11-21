林佳龍總部公布10大奧步 提出反奧步三步驟

2018-11-21 12:09

〔記者張菁雅／台中報導〕選舉投票倒數3天，台中市長林佳龍競選總部今日召開記者會，由律師李宣毅、黃浩章、陳頂新出面公布選前可能發生的「10大選舉奧步」，包括網路不實爆料造謠、電話假民調抹黑、散佈攻擊自己的黑函真嫁禍、造勢晚會活動滋事、選前買票、作票等，並提出「反奧步3步驟」－截圖、拍照、錄影，呼籲市民共同檢舉選舉奧步，停止假訊息以訛傳訛。

林佳龍競總發言人林尚賢說，競選至今，很多縣市選舉都有負面宣傳或抹黑攻擊的情事發生，造成社會對立及引導輿論風向，相當令人擔憂，常見的「10大選舉奧步」包括晚會活動滋事、抹黑走路工及賄選、操作司法檢調起訴消息、網路不實爆料造謠、電話假民調抹黑、違法散布假民調、形塑自己被打壓或遭受攻擊、謠傳選務不公或抗爭假消息、散佈攻擊自己的黑函真嫁禍、謠傳六都藍營候選人受傷等不實訊息。

李宣毅指出，今年選舉已發生新型「假民調語音」電話抹黑，企圖誣指、誤導林佳龍市長賄選，另反空汙公投也出現造假、死人連署等情況；俗語說「三人成虎」，看到的訊息不一定是正確，所以事實查核很重要，10大奧步最有可能在選前之夜發生，因為沒有時間查證。

陳頂新也舉例，2010年蘇嘉全競選台中市長時，選前之夜發生連勝文槍擊案，當時盧秀燕卻在台上說連勝文腦部中彈，非常危急，藉由突發事件渲染，約影響4％至5％投票率。

黃浩章提醒大家，在獲得重大或易於激起情緒的消息時，應該透過可信賴的管道，再三確認，且在確認前不要隨意轉發訊息，避免受到利用。

律師團與林尚賢也公布「反奧步3步驟」，截圖、拍照、錄影反制，民眾若收到假訊息、假新聞，請撥打反奧步專線（04）2259-1088。

對此，盧秀燕表示，林佳龍過去在競選時，競選團隊洩漏別人的病歷、另團隊有4人因賄選被判刑，這些算不算奧步？民進黨已完全執政，軍警檢調都是執政黨在領導、控制，如果現任市長、選委會都不能防奧步，給所有候選人安全、乾淨的選舉空間，代表施政太無能。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇也說，林佳龍總部跟進盧秀燕總部喊出反奧步，這是選前的詼諧鬧劇嗎？不過，仍要感謝對手一起幫忙提醒選舉奧步，盧總部再次呼籲大家注意任何可能的奧步，要求公平公正的選舉。

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