前國策顧問郝明義力挺林于凱 呼籲讓年輕世代力量進入市議會

2018-11-21 12:10

〔記者方志賢／高雄報導〕時代力量高雄市三民區市議員候選人林于凱將他7年公務員生涯的觀察與改革建言集結成冊，出版《公門菜鳥飛》一書，而與出版社發行人郝明義有段知遇緣份，郝明義特地製作影片力挺林于凱，並呼籲讓年輕世代力量進入市議會，一起推動改革。

前國策顧問、大塊文化董事長郝明義在臉書貼出影片力挺林于凱，郝明義指出，林于凱7年公務員生涯當中，有3年在高雄市政府工作，還跟海洋保育有關，如果他能進入市議會，一定會有不同於其他人的作為。

郝明義指出，林于凱在政府部門工作過，清楚看到太多不符合時代和產業需求的法令 ，及繁瑣的制度，也見識過不符合市民利益的黑箱會議，他很清楚改革的先後順序。

郝明義也說，林于凱長期參與民間社團運作，有助於他理解民間需求與政府施政之間的落差，也知道如何協助想做事的公務員，提供人民有感的服務。

郝明義憂心，林于凱參選高雄市議員面臨冷酷現實，因為高雄三民應選8席，現任國民兩黨各提4人，「就是要穩穩地把持現有地盤，擺明了不給年輕人任何機會。」但是林于凱為社會公義努力有高度熱情，如果足夠被市民認識，值得一拚。

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