選前之夜！高市維安比照總統層級 防彈公事包 200警力戒護

防彈公事包看起來和一般公事包很像。（記者黃建華攝）

2018-11-21 12:05

〔記者黃建華／高雄報導〕網路驚傳號召暗殺市長候選人韓國瑜的留言，儘管韓國瑜表示不怕，但高雄市警局不敢掉以輕心，今天上午特別展示「防彈公事包」，表示已從本月5日提供給韓國瑜、陳其邁2位市長候選人使用。此外，選前最後一夜的造勢晚會，警方也將各派200名警力到場戒護。

高雄市警局保安科股長高英豪上午在市警局召開記者會，表示從本月5日起，警方就提供總統維安層級使用的「防彈公事包」給陳其邁和韓國瑜2位市長候選人使用。

警方並表示，平常警方每位候選人都指派2名隨扈保護人身安全，但也會視情況機動加派警力戒護。

被問及選前最後一夜造勢晚會的維安警力規劃，高英豪表示，將各加派200名警力到場，確保候選人的人身安全。

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