「受到地方壓力」要求豐年社長請辭？李退之否認

農委會副主委李退之今（21）日受訪仍否認有因地方壓力而辭退豐年社社長汪文豪。（記者吳欣恬攝）

2018-11-21 11:55

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會副主委李退之今（21）日出席「2018國際濕地大會暨國際交流合作-國際濕地研討會」，再度被問及是否曾要求農委會轄下的財團法人豐年社社長汪文豪請辭一事時，他強調根本沒有辭退汪文豪，當聽到汪文豪對外說是他被逼辭職，李退之有些驚訝地說，「他有這樣說喔？」李退之接著說，目前豐年社內部的事務認知的方向不是這樣，相關事務還在處理中。

汪文豪今（21）日稍早對外表示，他確實被李退之以及綠能專案辦公室顧問張琦凰，以替雲林縣斗南鎮農會出書並出席新書發表會，有替國民黨候選人助選的疑慮，「受到地方壓力」，而要求他請辭。

李退之被問到是受到地方什麼壓力，李退之反問「地方上有壓力嗎？」進一步追問他是否有和汪文豪說，「雲林選情很危險」，李退之回「真的嗎？要不要問一下李縣長？」

張琦凰則表示，她沒有和李退之一起要汪文豪請辭，更沒有要接任豐年社社長，認為傳言很誇張。

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