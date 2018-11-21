又是假消息！指陳其邁搭機耍官威 遭在場者打臉

2018-11-21 11:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰激烈，網路群組的假消息滿天飛，一則訊息指民進黨市長候選人陳其邁在飛機上耍官威，買經濟艙的票卻霸佔商務艙，還對機組人員嗆聲，對此，陳其邁陣營今天表示，這根本是假消息，已遭另名在場的乘客說明打臉。

陳其邁競辦總幹事趙天麟今天出示網路社群的一則假訊息，捏造「陳其邁當立委好大官威」，文中說自己女兒在長榮當空姐，回家跟他說，陳其邁買經濟艙票，卻坐到商務艙，不理會空姐、座艙長的勸告。

文中還汙衊說，最後機長請他回原位，陳其邁還反嗆「你知道我是誰嗎？」真是好大的官威，不要臉到極點。

趙天麟強調，這根本是捏造的假消息，一位在場的張姓民眾，已跳出來澄清說，事實上是有人喝醉酒佔用商務艙，造成空姐困擾，他出面要這位醉客回經濟艙，陳其邁也出面挺他，結果卻被汙衊成這樣，這已涉及造謠。

張姓民眾強調，陳其邁向來不會搞官威的，選舉應該乾乾淨淨，不要汙衊。

陳其邁陣營說，陳其邁當天看到有人鬧事，出面調停，他的作風一向親民，不會要求有特別待遇。

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