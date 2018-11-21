3立委拜託鄉親「一人拉10票」 作伙力挺何權峰

2018-11-21 11:37

〔記者方志賢／高雄報導〕離選舉剩3天，民進黨高雄市三民區市議員候選人何權峰昨晚舉辦「團結挺權峰，作伙站出來」晚會，立委李昆澤、邱議瑩及賴瑞隆接連登台力挺，拜託鄉親「一人拉10票」，讓何權峰順利當選。

何權峰表示，投票日逼近，地方流傳他穩當選的耳語，其實他最危險，拜託鄉親讓他能在議會繼續發聲、為高雄打拚。何權峰也感謝總統府秘書長陳菊親筆提詞「多一票給認真的人，不要讓打拚的人孤單」，表達對他的肯定與鼓勵。

何權峰細數民進黨在高雄執政20年的變化，謝長廷任內整治愛河，捷運紅、橘線動工；陳其邁代理市長任內拆除高雄港圍牆，讓高雄港市合一；陳菊任內把高雄打造成宜居城市。

邱議瑩肯定何權峰在議會認真問政的好表現，呼籲大家讓優秀的何權峰繼續為大家服務；賴瑞隆說，還有很多建設陸續完成，例如亞洲新灣區、綠色廊道、捷運黃線等，務必讓陳菊親自推薦的何權峰繼續監督市政。

李昆澤表示，地方交給何權峰、中央交給昆澤，2人在中央、地方爭取「捷運黃線」的經費，也懇請大家支持陳其邁，讓李昆澤、陳其邁、何權峰3人形成「高雄鐵三角」，讓中央與地方一起為高雄的未來打拚。

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