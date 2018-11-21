網友號召暗殺？ 韓國瑜：對台灣治安有信心

針對有網友號召暗殺韓國瑜一事，國民黨高雄市長候選人韓國瑜表示，他相信這不是民進黨的意思，並表示對台灣的治安有信心，也不會因此穿上防彈衣，但籲請所有選民理性看待民主選舉，收斂激進言行。（記者黃建華攝）

2018-11-21 11:39

〔記者黃建華／高雄報導〕針對有網友號召暗殺韓國瑜一事，國民黨高雄市長候選人韓國瑜今天上午表示，他相信這不是民進黨的意思，並表示對台灣的治安有信心，也不會因此穿上防彈衣，但籲請所有選民理性看待民主選舉，收斂激進言行。

距離大選僅剩3天，韓國瑜上午展開全市掃街拜票，首站從小港、前鎮區出區，一早在同黨市議員候選人陳麗娜、蔡武宏、曾麗燕、朱挺玗等人的十多部競選宣傳車隊陪同下掃街，懇請選民支持，沿途受到不少支持民眾放鞭炮、高呼「當選」歡迎。

不過，韓國瑜出發前，曾在網路貼文攻訐誣指韓陣營涉嫌在動員發錢的林姓網友，則現身國民黨小港區黨部前，為韓國瑜前一天取消控告他，向韓國瑜致歉。

林姓網友並表示，已在自己臉書張貼道歉文。被媒體問及會否改支持韓國瑜?韓則要媒體不要為難對方，並輕拍林姓網友說，「都過去了，不要放在心上。」

韓國瑜被媒體問及，會否擔心網友號召暗殺他?韓國瑜表示，他相信這不是民進黨的意思，也表示對台灣的治安有信心，不會因此穿上防彈衣，他也籲請選民理性看待選舉，「民主得來不易，也希望個別激烈的選民可以收斂言行。」

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