他爆中國屬意號令 韓國瑜成「吳三桂」

香港知名作詞人林夕批評，指韓國瑜亂開支票，根本就是直銷票子，夜市叫賣的貨色，賣菜變成江湖買假藥的。（資料照）

2018-11-21 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜的競選口號：「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，讓高雄成為「全台首富」，遭到香港知名作詞人林夕批評，指韓國瑜亂開支票，根本就是直銷票子，夜市叫賣的貨色，賣菜變成江湖買假藥的。

林夕在香港《蘋果日報》撰文「台灣人會相信江湖賣藥的直銷騙子嗎」，他表示，台北有個崇拜雍正的跟中共兩岸一家親的柯文哲，高雄還有一個亂開支票的韓國瑜，喊出高雄人口要在10年內從277萬人增加到500萬人，被問到如何讓人口翻倍，韓卻反嗆說難道連夢都不能做了嗎？韓國瑜無論有沒有和中國談好，但依然使用過氣的九二共識做投名狀，想讓中客湧入高雄。

文中指出，高雄正在面臨產業轉型，韓國瑜卻說要讓台灣蔬果賣到中國，中國真的會缺台灣的水果嗎？海南省的水果爛掉都丟掉一大堆了，這是互通有無的正常交易嗎？林夕說，中國會買台灣的蔬果，是買台灣的個體自主性，扼住了經濟咽喉。

林夕表示，虧韓國瑜還說得出拚經濟、零政治，但卻在政治上投降，說要禁止政治及意識型態相關遊行，雖然後來改口是用勸說的方法進行，但這更恐怖，誰來決定什麼是純政治議題，說要加強文化產業，誰來確定文化創意不帶任何意識型態那麼白癡外行？

他認為，韓國瑜和柯文哲都得利於網軍，韓粉做到非我族類、雖遠必誅，大量灌爆罵人的韓粉IP來自中國，如果不是中國屬意號令，寄望韓國瑜成為吳三桂，哪會有中國網友那麼熱心支持陌生的政客。

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