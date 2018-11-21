藍營票倉拉票 柯媽：都是好朋友別分藍綠

2018-11-21 11:33

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰將至，台北市長柯文哲全家總動員，分別到各區拜票和民眾搏感情，柯媽何瑞英今上午前往大安區龍泉市場掃街，仍遇到民眾抗議，高喊「柯文哲下台」，也有民眾陳情，盼柯能恢復重陽敬老金，柯媽表示會反映給兒子。媒體詢問不斷遇到抗議，柯媽說：「抗議就抗議，那是他們的想法，我也沒辦法，我們平常心看待就好。」

柯媽、柯爸從上週開始，頻上台北幫兒子拉票，連續的掃街行程讓老人吃不消，柯爸昨一度中斷掃街休息，今早行程不見柯爸，隨行幕僚表示，柯爸腳不舒服安排休息。柯媽被問到腳還會不會痛，她低調說：「還好啦！」

柯媽今早到龍泉市場掃街拜票，但一開始就遇民眾抗議，高喊「柯文哲下台」，柯媽並無反應，仍保持笑容繼續拜票。媒體詢問，現在是否在最後階段，選在國民黨票倉，為柯多拉票？柯媽則說，大家都是好朋友，不要分藍綠，「我們住在台灣，像一家人一樣，不要這樣分。」

在過程中，也有民眾陳情，盼柯文哲可以恢復敬老年金，柯媽摟住她說，會告訴兒子。隨後該民眾就被隨行人員阻擋。

對於不斷遇到抗議，柯媽表示，抗議是他們的想法，遇到也沒辦法，只要平常心看待就好。媒體發現柯媽聲音似乎有點沙啞，是否為近日為柯拉票喊到燒聲？柯媽連忙說：「沒有啦！我老了喉嚨比較弱。」

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