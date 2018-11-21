肯定陳其邁 勵馨基金會執行長紀惠容錄製影片相挺

2018-11-21 11:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕婦權工作者紀惠容，肯定民進黨高雄市長候選人陳其邁的托育和長照政策的特別，特別錄製影片表達相挺之意，她強調，縣市首長一定要有性別意識，而且關心婦女議題，政策一定要到位，所以她願意推薦陳其邁。

紀惠容是台灣知名的婦權工作者，從1994年起就擔任勵馨基金會執行長，關注議題從雛妓擴展到家暴、性侵、青少女懷孕、收出養、性別友善司法、婦女就業等方面。

紀惠容特別錄製影片力挺陳其邁，她說，檢視陳其邁的托育和長照政策，真的是比較特別，非常強調托育政策的平價與普及化，特別要對夜間工作的人，要有托育補助，這點是很多人忽略的，很感動他用心看到這點。

紀惠容表示，其次是長照政策，台灣需要長照的公共設施，或是公共政策要提出來，不然很多老年化後，照顧的責任都落到女人身上，陳其邁在長照方面，也願意用心去做，第三個講到新住民，一定要善待他們，這個部分她也看到陳其邁的用心。

紀惠容強調，縣市首長一定要有性別意識，而且關心婦女議題，政策一定要到位，所以她願意推薦陳其邁。

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