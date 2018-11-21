不住在新北？ 蘇貞昌：不像侯友宜有那麼多房地產！

蘇貞昌今天上午在新店區車隊掃街。（記者翁聿煌攝）

2018-11-21 10:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天受訪時，對於周刊爆料他沒住在新北市，蘇貞昌說，他因為臨時被民進黨徵召選新北市長，來不及搬家，「他又不像侯友宜有那麼多房地產，可以搬來搬去；也不像朱立倫8年來都住在台北市的豪宅」，未來他當選市長，一定會該住哪就住哪。

蘇貞昌今天行程集中在藍營票倉新店區，上午他與議員陳永福、廖筱菁在新店地區掃街，晚上在新店舉辦造勢大會，他上午受訪時，藍營質疑他在行政院長任內有三大寇涉貪，蘇貞昌說，這叫做噴黑墨汁的烏賊戰，現在是在選新北市長，比較看看，他當縣長時，處理那麼多的土地，沒有任何一、二級主管涉案，而朱立倫的副市長就因為土地貪汙判10年。

蘇貞昌也被問到，侯友宜已經開始使用夾報澄清他在新莊的土地不能都更，也說他沒有欠稅，蘇貞昌指「侯友宜選情已經急了啦」，他參選以來，都是在被質疑他的財產、他的家人，選市長的人應該是要來談願景、談政見，結果他到現在都還要為了他的財產來夾報，如果他這塊地不能都更，為什麼要花那麼多錢來買，「那麼老舊的房子，這樣的情況不能都更，那這都更不是喊假的嗎？」