僑民會議撞期投票日 僑委會挨批「使公民權受損」

2018-11-21 10:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕九合一選舉倒數計時，但僑委會選在投票日前夕，於巴拉圭召開「第一屆中南美洲僑民會議」，僑民不滿不能回台投票，「損失很大」。國民黨立委江啟臣今天質詢時爆料此事，並批評僑委會「辦活動連看日子都不會」，使僑胞公民權受損，嚴正向僑委會表達不滿。僑委會委員長吳新興坦承疏失，「沒有想到撞在一起」。

立法院外交國防委員會今召開會議，就108年度僑委會主管預算進行詢答。江啟臣質詢時指出，僑委會於今年5月下旬公告，「第一屆中南美洲僑民會議」訂於11月23日至25日在巴拉圭亞松森市舉行，詢問僑委會委員長吳新興「知不知道11月24日是什麼日子？」吳新興回答是國內選舉日。

江啟臣引述匿名的僑民心聲，包括「僑務參事一直拜託要留下來，所以就沒回去投票了，損失很大。」或指出僑民會議實質效能不佳，如「僑民會議只不過提供僑委會長官，能到世界各國，吃吃喝喝巧立名目而已！」以及直接批評撞期的心聲，「僑委會在搞什麼鬼，無聊透頂的僑民會議，既然選擇選舉前召開，難道僑民會議比選舉重要嗎？」

江啟臣進一步說，僑民會議也許和選舉一樣重要，但這涉及公民權益，若僑胞本來想趕回台灣投票，因為「被要求」參加會議而留下，公民權因此受損，僑委會如何補償？江啟臣批評，這個疏失不是不能彌補，政務官做政治決定，當發現會議和選舉衝突，為什麼不能延後？

吳新興回答時坦言，此會議於一年前籌辦，半年前公佈，當初規劃是有疏失，「沒有想到撞在一起」。吳新興也說明，發現和投票日撞期後，有和巴拉圭僑務秘書交換意見，但因為要在亞松森市能夠容納一百多人的旅館不多，所以沒有改期，並沒有禁止僑胞回來投票。

江啟臣仍認為此事可以預防改善，「我不相信延後一個月有那麼難」，痛批僑委會選這天舉辦「侵害公民權」，「辦活動連看日子都不會」，嚴正表達對這件事情的不滿。國民黨立委呂玉玲接續質詢時也批評僑委會使僑胞無法回來投票。