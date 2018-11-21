《周刊王》報導2013年變裝巧遇捲髮妹 姚文智怒告蔡衍明

2018-11-21 10:51

〔記者錢利忠／台北報導〕距離選舉只剩3天，針對《周刊王》今報導，指掌握民進黨台北市長候選人姚文智2013年的一批變裝照，還提及姚每次神秘變裝後，都前往一處華廈並巧遇一名捲髮正妹等內容；姚文智認為該報導不實，今向台北地檢署按鈴控告旺旺集團董事長蔡衍明、周刊王董事長李玉生、社長兼總編輯李世偉等3人，涉違反選罷法之意圖使人不當選及刑法加重誹謗罪。

姚文智表示，過去他擔任新聞局長期間，阻止三中交易案，並在立法院把關及強力反對，從那時開始，旺中就撲天蓋地地動員狗仔，不斷想要修理他，這些狗仔已跟了他好多年，那麼多年過去，如今卻在選舉的前3天，拿2013年的事情來質疑他。

姚文智說，周刊王該篇報導，完全是用含沙射影、移花接木的方式，猶如舔耳案翻版的資料，準備要影響台北市長選舉，該媒體長期對他霸凌，最後又實實在在地介入選舉，目的無非是想幫助他的對手。

姚文智強調，在選舉的最後關頭，該媒體拿長期以來都查不到的事證，且報導內容完全是不實指控，想扭轉選舉的結果，今早他與老婆看到了那篇報導後「哈哈大笑」，這就是最惡質的中資介入台灣選舉、想打壓姚文智最明確的證據。

被媒體追問為什麼會進入周刊報導的那棟華廈？姚文智則回說，那些都不是事實，那是一個很冷的冬天，穿大衣、戴帽子，可能還有點小感冒，該報導卻捕風捉影。

《周刊王》今報導，姚文智在2013年1月某晚，開著白色轎車前往台北市大安區，左轉右轉後把車停在金華街上，他下車時已戴上口罩與球帽，隨即前往該棟華廈。當天深夜，姚文智離開後不久，捲髮妹也走出門口；姚文智直接回到文山區住家，捲髮妹則前往新北市一處社區。

該報導還提及，約2個禮拜後的某天傍晚，捲髮妹提著一大袋薑母鴨進入該華廈，稍晚姚文智也走進該華廈，同樣戴著口罩、帽子，兩人直到隔天上午才相繼現身。這一次，捲髮妹先離開，還戴上口罩，不久姚文智也步出門口，同樣戴著口罩與球帽；捲髮妹不久後又回到該華廈，待了好一陣子才離去。

該報導還指出，2013年2月某晚，姚文智開著另一輛黑車轎車前往該華廈，這次他直接把車停在該華廈前的停車場，在照片中，姚文智與捲髮妹同框，但捲髮妹的表情有點惆悵。

該批照片裡的捲髮妹，氣質出眾、皮膚白皙，目測身高約165公分，若說姚妻潘瓊琪的姿色媲美《延禧攻略》的秦嵐，捲髮妹的姿色也不輸飾演《延禧攻略》女主角魏瓔珞的吳謹言。