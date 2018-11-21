女兒臉書挺婚平、東奧正名 侯友宜：尊重她的意見

2018-11-21 10:40

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜相當保護家人，不願對外曝光，不過雜誌報導女兒侯乃嘉長相曝光，也發現她在臉書上貼出挺婚姻平權、支持東奧正名等，對此，侯友宜今天受訪時說，「女兒長大了嘛！我都尊重她的意見。」

面對女兒被媒體曝光，侯友宜表示，既然曝光了，相信台灣的社會治安，應該對這些事情不會有影響，女兒好好過她自己的生活、好好做自己，這才是最重要的。

不過支持的公投案，與國民黨立場有些違背，侯友宜認為，女兒都長大了，尊重她，「我對她表示，她的意見我都是尊重的啦」。