指加碼敬老金是政策撒幣 柯文哲批：把世代衝突當政黨動力

2018-11-21 10:40

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上午赴北投區傳統市場掃街，依然因為停發重陽敬老金一事，在自強市場時遭遇多名年長婦人抗議，隨後到北投市場時，也屢遭圍觀民眾嗆聲。但柯文哲重申， 他還是很討厭在選前一年，買票式的政策亂丟，並批評對手喊話敬老金加碼的動作是政策撒幣，把世代衝突做為政黨的動力。

柯文哲上午於自強市場掃街時，一下車就遭到民眾嗆聲，全程1小時的掃街過程遭到7、8名年長婦人抗議，連幕僚都坦言，抗議民眾比往常還要多一點。不僅如此，柯文哲夫人陳佩琪昨晚在士林、北投區掃街時，也遇到激動民眾抗議。

對此，柯文哲表示，不要用仇恨當做政黨的動力，他是外科醫生，是很務實的人，意思就是說，如果政策有不對，他早就修改了，可是很清楚的是，今天在學術上，從來沒有社會學、政治學、公共行政學的學者說齊頭式發放社會福利或重陽敬老金是對的，在學術上、理論上這都是不對的，但拿去實際上換選票還是有用的。

柯文哲接著說，在他有政治意識以後的台灣這20幾年，看到的都是在用負面選舉，他個人很不喜歡，其實他也知道，目前台灣社會上，還是有世代衝突，在一例一休、同志議題很多議題上都是用年齡當分界線，不同的年齡層意見就不一樣，但做為一個執政者，要思考的是共融的社會，不管是意識形態或世代的共融。

柯文哲強調，當對手要用世代衝突做為政黨的動力，他想老半天，還是覺得政治有現實面，也有理想性，但他要跟人家區隔，就是要堅持理想性。柯說，重陽敬老金這件事情，他還是很討厭在選前一年，把買票式的政策亂丟，例如：容積率擴增、重陽敬老金增加等，這讓台灣政治淪落到選舉只有砸錢、政策只有撒幣，看來看去就這兩招。

柯文哲也說，其實他在當年（停發敬老金時）就知道，（指支持度）一定會掉的，但台灣整個地方政府的財政越來越爛就是這樣，每個都是選舉就砸錢，坦白講，那種旗子、電視廣告都要錢，最近看一下，廣告、置入性新聞要多少錢啊？

但柯文哲受訪完畢，開始在北投市場掃街，依然有不少年長民眾在周圍抱怨，還有一名阿嬤指控「他（指柯）把一年不發敬老金的3億元拿去買豪宅」。

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