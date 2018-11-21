談選情緊繃 柯文哲：陰謀論太多導致局勢大亂

2018-11-21 10:16

〔記者黃建豪／台北報導〕選舉投票倒數，台北市長柯文哲和國民黨台北市長候選人丁守中選情拉鋸，加上民進黨主席蔡英文將在選前之夜替民進黨台北市長候選人姚文智站台。柯文哲今坦言，因為藍綠夾殺，選情很緊繃。柯也抱怨，選舉陰謀論太多，導致局勢大亂，當年民進黨硬要把國民黨高雄市長候選人韓國瑜從台北農產運銷公司總經理的位子上拔掉，才搞成今天這個局面。

柯文哲上午赴北投市場拜票，被問到蔡英文將替姚文智的選前之夜站台。柯文哲表示，他以前就講過，藍的拉一些、綠的拉一些，就會被擠壓，的確是選情很緊繃。媒體追問，蔡英文替姚文智站台，是不是代表民進黨已下定決心，不管台北市會贏不贏？柯文哲表示，每個政黨有每個政黨的考量，這個等選後再來講。

但柯文哲接著又抱怨，因為整個選舉中的陰謀論太多、想太多，造成選舉大亂，「韓國瑜當年在北農當總經理做得好好的，你們（指民進黨）就一定要把他拔掉，我要找韓來台北市政府（當副市長），你們也不要，好啊，就慘了，搞成今天這個局面」，所以他覺得，政治上不要用太肅殺、對立，把人家趕盡殺絕，台灣如果要往前進步，共融的社會應當是努力的目標。

柯文哲也說，從金馬獎事件、東奧正名等一大堆議題（還是會影響選情），仔細看，還是藍綠意識形態的拉扯，不是很好，他還是覺得，台灣社會要在一次又一次的選舉中往前進步。柯接著說，在比較先進的國家，選舉都比較冷，會有50萬人造勢的場合，只有他在念大學的時候，南韓才有過那樣的造勢場合，隨著國家進步，那種太激情、幾十萬人的造勢場合，先進國家都不會有。

另就有周刊報導，評估柯文哲選情，柯文哲坦言，現在因為藍綠夾殺，選情就緊繃，只能呼籲支持者11月24日出來投票，還要試著說服爸爸、媽媽、阿公、阿嬤來支持他。

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