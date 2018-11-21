僑委會新推3.58億「鞏固計畫」 立委質疑與以往雷同「看不到亮點」

2018-11-21 10:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會於108年度預算新增「國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫」（簡稱鞏固計畫），4年期總經費3.58億元。但根據預算書內容，該計畫重點包括僑團、僑民、僑教與僑商等業務，與現行工作並無區別。立院預算報告亦指出無法讓外界了解成效和必要性；國民黨立委林麗蟬今天質詢也指出與往年工作內容雷同，「看不到亮點」。

立法院外交國防委員會今召開會議，就108年度僑委會主管預算進行詢答。根據僑委會108年度預算書，僑委會編列歲入866萬6千元，較上年度增加1.5％；歲出編列13億1288萬1千元，較上年度減少15.09％。

僑委會在送達立院的報告中指出，僑委會自90年度迄今，預算遞減幅度達33.5％，預算逐年下降。考量施政經費不足，僑委會向國發會提出「鞏固計畫」，為4年期、共3.58億元的中長期計畫。該計畫於108年度獲列第一年期5千萬元，包括公開預算約2760萬元與機密預算約2240萬元。

但查閱僑委會預算書，「鞏固計畫」以括號補充敘述方式，分散在18個預算科目項下，包括僑民及僑團聯繫服務與接待、僑民文化社教活動、僑商經濟業務、僑校發展與輔助與海外青年技術研習等，均為既有預算科目，與現行工作並無區別。

立法院預算中心在預算評估報告中表示，「鞏固計畫」內容未先檢討舊有業務的辦理成效，也沒有分析新舊業務的差異，導致無從了解新計畫如何導入創新思維與作法，進而達到升級及轉型的目的。且新舊工作項目合併表達，無從得知僑務鞏固與革新計畫確實辦理內容為何，使計畫與預算未能妥適連結，不利預算審議。預算中心因此認為，「鞏固計畫」內容與預算皆未明確劃分及表達，「實在無法讓外界瞭解到計畫的效益和必要性」。

國民黨立委林麗蟬今天質詢時也指出，「鞏固計畫」增列細項和往年內容雷同，等於是被統刪、又用這個計畫填補，「看不到亮點」，質疑如何達到鞏固和革新的成果？僑委會委員長吳新興則回答說，此計畫是想要維持既有的工作能量，因為統刪以後能量就衰退下去，亮點部分則例如派文化訪問團到非洲，是以往沒有做的。