吳念真表態力挺 陳其邁：感謝吳導對高雄的關心

知名導演吳念真昨晚（20日）在臉書直播，公開力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，希望民眾不要對選舉冷漠，要做出最適合的選擇。（圖擷取自陳其邁臉書）

2018-11-21 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕知名導演吳念真昨晚（20日）在臉書直播，公開力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，希望民眾不要對選舉冷漠，要做出最適合的選擇。對此，陳其邁也在臉書回應，感謝吳念真對高雄的關心，對台灣這一塊土地的付出。

吳念真昨晚在臉書直播表示，他不認識韓國瑜，但認識陳其邁已久，陳也在高雄一、二十年，應該會較了解高雄，他雖然沒有高雄的投票權，但如果問他會選誰，會選擇陳其邁。吳念真也說，他希望民眾不要對政治冷漠，不要因為網路上的風風雨雨，就選擇逃避，還是要做出最適合的選擇。

陳其邁今天在臉書表示，感謝吳念真對高雄的關心，也感謝吳導對台灣這一塊土地的付出。陳其邁說，「心之所在，就是故鄉」，高雄是他們永遠的故鄉、永遠的母親，他們的心在這裡，過去和未來都在這裡，絕對不可能嫌棄，要用一輩子一起打拚。

許多網友也紛紛留言支持陳其邁，「高雄人，在地人，在地心，在地情，票投陳其邁，高雄會更好」、「祝陳其邁高票當選高雄市長」、「全力支持陳其邁高票當選高雄市長」、「吳導不畏網軍霸凌，願意挺身而出，實在太令人敬佩了」。

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