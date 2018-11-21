復航大量資遣、蝶戀花事件 柯文哲只對賴香伶說這句話...

賴香伶說，柯文哲因爲勞動局業務而承受不少的壓力，但仍強調「該怎麼做、就怎麼做」。（資料圖）

2018-11-21 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲競辦於19日上傳新影片，以「選一群，公民的僕人」為標題，側寫柯文哲的幕僚與下屬對他的想法。而北市勞動局長賴香伶昨（20）晚於臉書發文，表示四年來處理許多重大勞工問題，柯文哲也因此承受不少壓力，「每每有遇到瓶頸、挫折時，我就會想起市長說的『Follow your mind』」

賴香伶表示，柯文哲剛上任第一年時，某次市政會議討論新聞發佈流程，賴香伶當時直言：「我不知道府級長官怎麼想，但有記者問我時，我就依職權回應」，而柯文哲聽了以後，直接了當的說：「Follow your mind」。

賴香伶指出，這四年北市勞動局處理許多重大勞工問題，都需市府團隊的合作才能完成，如復興航空1700多名員工的大量資遣案、因黨產爭議致國民黨解僱700多名員工的工會陳情案、蝶戀花車禍意外事件調查、一例一休勞基法二度修法的政策主張與回應、每年五千多件的勞工申訴調解、上萬場的勞動檢查，專案檢查的持續追蹤。

賴香伶坦言，職責上勞工局都全力以赴，有時也會遇到不滿的勞工或事業單位，不能說沒有壓力，其實柯文哲也不時收到「投訴」，偶爾也會來了解情況或唸個一兩句，但聽完說明後，柯文哲的結論還是那句「該怎麼做、就怎麼做」。

賴香伶說，柯文哲因爲勞動局業務而承受不少的壓力，但仍強調市府同仁「都是來為市民服務的」，「有這個共識，所以我認真工作，想改變職場環境、提升勞動條件」、「每每有遇到瓶頸、挫折時，我就會想起市長說的『Follow your mind』」。