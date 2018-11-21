台灣選舉前夕 美航母、B-52轟炸機齊聚南海

日前在菲律賓海一帶展開操演的美軍航母「雷根號」打擊群與戰略轟炸機B-52陸續出沒在南海。（路透）

2018-11-21 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大選前夕，美軍在南海動作頻頻，除核動力航母「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76）打擊群，在南海航行，並將於今上午停靠香港外，美國太平洋空軍司令部也透露2架B-52轟炸機，昨飛臨南海。

長期追蹤全球飛機動向的「飛行守望（ Aircraft Spots）」在推特上披露，2架B-52H戰略轟炸機昨從關島的安德森空軍基地起飛，通過巴士海峽後，進入南海空域，據美國《有線電視新聞網》（CNN）也從美國太平洋空軍司令部獲得證實，報導指出，2架B-52H飛臨南海「爭議島嶼」（contested islands），但並未提及是哪些島嶼。

美國太平洋空軍在聲明中說，2架B-52H轟炸機從關島的安德森空軍基地起飛，在南海附近地區執行例行訓練任務，聲明中強調「近期任務符合國際法與美國對建立自由與開放的印度太平洋地區的長期承諾。」

在台灣大選前夕，南海相當熱鬧，美航母「雷根號」打擊群在菲律賓海的操演結束後，駛入南海，與日前通過台灣海峽的巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam，CG-54）、驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius，DDG-69）等軍艦在南海航行，今將停靠香港。