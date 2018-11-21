陳菊評韓國瑜爆紅現象 高雄人最愛「兄弟氣」

總統府秘書長陳菊說，韓國瑜有一種「兄弟氣」，符合高雄人的熱情性格，非常平易近人。（資料照）

2018-11-21 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢突然異軍突起，形成一股「韓流」現象，總統府秘書長陳菊說，韓國瑜有一種「兄弟氣」，符合高雄人的熱情性格，非常平易近人，但如果將加害者突然放大變成一個神、一個潮流，這與她們的價值是衝突的。

陳菊接受《鏡週刊》專訪時指出，韓國瑜很有「兄弟氣」，3分鐘就可以和鄉親結拜，非常平易近人，非常符合高雄人的熱情性格，相較之下，民進黨高雄市長候選人陳其邁比較內斂。陳菊說，一開始民進黨的戰略用一個新的選舉方式，不設競選總部、沒有旗幟，但是高雄人認為選舉就是要激情、熱情，對比之下，韓國瑜像是被神化了，營造出一種很大的風潮。

陳菊認為，韓國瑜竄起的這種風潮，好像不支持就代表自己不夠時髦，加上排山倒海的網軍力量、特定媒體幾乎24小時吹捧、造神，短期就看到藍軍士氣獲得很大的鼓舞。但是這種「韓流」現象造成一種霸凌現象，陳菊說，這些人刻意被營造出與支持的對象不同，就必須被霸凌的現象，看不到價值、看不到是非，有錢、有力量、有媒體就能主宰一切，民進黨立委邱議瑩就被網軍130萬則留言謾罵。

陳菊說，高雄市府團隊與陳其邁競選團隊都有責任守護民主價值、守護高雄價值，過去美麗島事件發生在高雄，高雄人面對壓迫會站起來反抗，所以高雄一定有公義是非，如果加害者突然放大變成一個神、一個潮流，這與她們的價值是衝突的。