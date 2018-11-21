韓國瑜說高雄「又老又窮」 陳菊拿出數據反駁

總統府秘書長陳菊認為，市府團隊12年來的努力，在她離開高雄短短的2個月時間，被抹煞得一文不值，她們的支持者能夠接受這種說法嗎？（資料照）

2018-11-21 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜砲轟高雄「又老又窮」，攻擊高雄負債，總統府秘書長陳菊對此不以為然，認為短短2個月時間就抹煞市府團隊12年來的努力，她也拿出數據來反駁韓國瑜。

陳菊接受《鏡週刊》專訪時表示，市府團隊12年來的努力，在她離開高雄短短的2個月時間，被抹煞得一文不值，她們的支持者能夠接受這種說法嗎？陳菊說，國民黨提出高雄又老又窮，說得好像高雄債務最多、這個城市很不堪，極少數有政治立場的媒體，不斷攻擊高雄、台南，甚至在8、9月南台灣暴雨時，說雨勢出現多少坑洞，這都是不斷地被渲染、加大，不能說是沒有政治目的。

陳菊強調，她任內有1380億負債是前市長蘇南成累積到縣市合併的債務，另外還有中央勞健保費1208億元的積欠費用。陳菊還說，高雄縣市合併後土地增加18倍、人口增加120萬，統籌分配款計算公式沒有改變，少給了高雄800多億元金費，高雄沒倒已經很厲害了。

她指出，12年來市府團隊認真努力，不是在鬼混睡覺，她離開高雄之前，都受到許多肯定。陳菊說，高雄正在轉變中，當然沒辦法做到100分，不過別人能夠批評高雄有哪些地方做的還不夠。