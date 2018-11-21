封關後《政經》還在報民調 傳胡婉玲槓上彭文正

2018-11-21 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選即將在本週六登場，在14日凌晨0點起至24日投票時間截止後，不得以任何形式發布民調，不過民視政論節目《政經看民視》在14號晚間播出的內容中，主持人彭文正列出2014年聯合報選前民調，而新聞部副總胡婉玲在播出前就深覺不妥，兩人更因節目內容槓上。

根據《周刊王》報導，民視員工透露，雙方爭端起因於胡婉玲在辦公室討論到《政經》談民調恐挨罰，屆時製作團隊和主持人都難辭其咎，當時語氣稍為激烈了點，主持人彭文正文聞訊後對胡大表不滿，直接在內部LINE群組要求胡婉玲在24小時內道歉。而胡婉玲也不甘示弱，在群組中列出兩份法務調查報告，強調不管是新舊民調都不可以播，並表示此事應該即刻報告董事長郭倍宏，以免因《政經》在4個頻道播出民調，恐遭罰2000萬元。

事後，郭倍宏和胡婉玲及民視總經理王明玉等工作人員在剪輯室討論民調內容，郭倍宏指示「願意冒著遭判罰500萬至2000萬的風險，尊重彭文正，當天晚間內容原封不動播出」。彭文正表示，不管發生什麼事都不可以霸凌員工，而胡婉玲的「歷史」很多，加上她已經侵犯到製作團隊。至於當天節目內容，彭文正則說當天主要是談論假民調現象，所以才找過往案例說明，並非是本次選舉的舊民調，應該不會有問題。

面對彭文正指責，胡婉玲則嘆：「我覺得是他在霸凌我，怎麼會寫出這麼惡毒的的話？還限令？有沒有尊重過別人。我從未對誰口出惡言，他可以講成這樣，倒是他很機動要求別人走路，或自己拂袖而去，全公司沒人敢惹他。」胡婉玲強調，中選會法治部門確實告知不管新舊民調都不行公布，她才會在電話裡大聲提醒彭文正的工作人員，並非怒罵。不過最後高層仍尊重彭文正，胡婉玲認為，她遵照公司最後決策且善盡告知義務，已問心無愧。