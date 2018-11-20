選戰激烈 選將多人提蓋滯洪池搶票

2018-11-20 23:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局13年興建15座滯洪池全國第一，政策有感受到地方肯定，近來選戰打得火熱，滯洪池政績牌夯，多名議員、里長候選人提出爭取滯洪池政見，並力促中央支持高雄治水預算，打造高雄成為一座海綿城市。

高市近來選戰打得火熱，滯洪池政績牌受歡迎，民進黨仁武區議員邱俊憲成功爭取北屋滯洪池，改善地方淹水，更帶動地方發展，今年加碼草潭埤滯洪池，已爭取到中央經費，可望為選情加分。

民進黨鳳山區議員陳慧文爭取南台灣最大衛武營都會公園規劃滯洪池，比照寶業里滯洪池10萬噸滯洪量，改善過去縣市交界雨水下水道的瓶頸段；民進黨岡山議員陳政聞、高閔琳則爭取永安區北溝滯洪池。

基進黨鳳山區議員候選人李雨蓁提出持續興建滯洪池政見，但根據市府統計，中央歷年來給高雄的治水預算是162億元，遠不及台北治水預算10分之1，她認為市府大幅改善淹水問題，也需要中央預算全力支持，讓高雄無後顧之憂，徹底解決淹水問題。

鳳山區文德里長謝智華、三民區本揚里長蘇永樹肯定寶業里滯洪池發揮功能，今年合力爭取文中小預定地，催生高市首座滯洪池兼運動中心，2座滯洪量總計20萬噸，確保鳳山、鳥松、三民交界處不淹水。

水利局長韓榮華表示，目前規劃7座滯洪池，其中岡山區五甲尾、仁武區草潭埤滯洪池，已爭取到中央經費，預計明年能動工，將持續推動鳳山區衛武營北側公園、文中小、仁武區曹公新圳、獅龍溪上游、永安區北溝滯洪池，朝向興建多功能滯洪池，滿足地方民意需求。