肖想全台首富？基進黨批韓國瑜連財務常識都不懂

基進黨高雄市議員候選人聯手，批評韓國瑜連財務常識都不懂。（記者陳文嬋攝）

2018-11-20 23:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕基進黨今表示，高雄負債源自國民黨造成，韓國瑜訴諸「高雄負債說」，再以「又老又窮」作結， 基進黨戳破韓伎倆表示，連財務常識都不懂，還肖想全台首富？

國民黨高雄市長侯選人韓國瑜昨辯論會與民進黨對手陳其邁實力懸殊，跌破眾人眼鏡，除了搞不清楚辯論交叉詰問的基礎規則，把答題時間當作提問避重就輕外，韓國瑜還左支右絀，多次自爆「自己在高雄不夠久」、「真的不了解高雄」，基進黨認為韓國瑜對高雄什麼都不懂「路人等級草包」，根本沒資格出來參選，就連當公務員水平都不足。

基進黨針對韓國瑜昨辯論會提到「高雄負債3000億、人均負債9萬多、舉債上限只剩500億」打臉表示，北大政管博士的韓國瑜連基本財務常識都不懂，還自稱自己是CEO、肖想全台首富，這不是詐騙集團什麼才是？

左楠選區高雄市議員候選人李欣翰批韓訴諸「高雄負債說」，再以高雄「又老又窮」作結是韓的起手式，也是韓長期對高雄市的抹黑和嚴重誤解，他強調市府負債不會直接影響市民，也不會算到市民身上，人均背負9萬多負債根本是惡意的誤導。

李欣翰以世界第一大都市紐約，未償債務為1160億美元（約3.4兆台幣），請問用韓國瑜和韓粉的標準，是不是要公開表示世界級都市紐約也是「又老又窮」，淪為國際笑柄？雖然這個數字單看令人咋舌，但紐約市的償債能力十分足夠。

他說，如同企業資產負債表一般，考慮財務健全必須連同資產一併考慮。重要的不是負債額而是償債能力，高市府目前償債能力不僅沒有破產風險，今年首次達成零舉債，甚至有10億元的盈餘。

三民區候選人陳柏惟分析高雄過去負債高居不下原因，過去統籌分配款不均，北店南廠的經濟結構，讓實際生產的高市無法同等獲得應有的統籌分配款，但工廠的外部成本（污染、公安、公害）卻是地方政府要承擔，且國土規劃失衡、無都計通盤檢討，造成都市轉型困難，需補足諸多公共建設等。

更重要的是縣市合併後，直轄市與一般縣市規範「歲出責任與舉債上限規範不同」，導致原高雄市與高雄縣在合併升格為直轄市後，累積負債相對新北市、桃園市、台中市和台南市來得高的主因之一。

陳柏惟表示，把這些問題推到源頭，最後會發現國民黨才是造成高雄，甚至台北以外鄉鎮發展不均和負債的始作俑者，製造垃圾的人不要嫌掃垃圾的人掃得慢，他說，韓是一問三不知的草包，你還相信他說的全台首富嗎？會有哪一家公司的CEO對自己公司徹底無知嗎？