桃園變身全台客家亮點 鄭文燦向鄉親催票求支持！

鄭文燦（前左）出席客家建設說明會，頒發客家後援會幹部聘書給總會長范振修（前右）。（記者李容萍攝）

2018-11-20 22:42

〔記者李容萍／桃園報導〕選戰進入最後衝刺階段，桃園市長鄭文燦力拚連任，20日下午出席客家建設中壢場說明會，頒發客家後援會幹部聘書，呼籲鄉親一起挺客家，讓他力量大一點、聲音大一點！讓鄭文燦打造桃園成為台灣客家的亮點城市。

鄭文燦表示，桃園是全國客家第一庄，有超過85萬的客家人口，這4年來，從音樂、戲劇、文學、工藝到美食，已落實到客家的生活中，桃園去年獲得客委會客語生活環境營造全國第1名；浪漫台三線計畫共20億的硬體預算，桃園爭取到13億的預算，包括龍潭的茶葉故事館、平鎮的乙未戰爭紀念公園及今日動工的永安漁港海螺廣場等三大建設，均經開工。

鄭文燦表示，這4年，市府客家事務局的預算從升格前2億元，到明年大幅提升到13億預算；過去只有1座客文館，現在不只有客文館，未來還有龍潭的茶葉故事館、鍾肇政的文學館、鄧雨賢台灣音樂紀念館、平鎮的新富市場客家市集、乙未戰爭紀念公園、中壢第一市場客家文創中心、觀音崙坪地景公園客家工藝館、新屋永安漁港海螺廣場也是客家的漁業文化館，楊梅茶葉改良場還設置一個茶葉故事館等。

鄭文燦強調，「如果你是客家人，以客家人為榮，更要把這份自信心、光榮感找回來！」他相信桃園一定可成為台灣推動客家文化領頭羊，任內成立客家基金會，邀請年輕人共同協助客家局推動各種客創、客青的活動，讓客家文化並不遙遠、更不古板，讓客家走入生活、再創新，這就是桃園的客家政策。

鄭文燦還說，不是客家人的市民，也可以學習、了解、體驗客家文化，桃園有舉辦台灣燈會、農業博覽會的成功經驗，已爭取客委會讓第一屆客家博覽會就在桃園，桃園不會花大錢蓋圓樓，而是要讓大家了解客家生活的智慧。