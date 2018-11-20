當選取消敬老年金？侯友宜：當選對老人只會更好！

侯友宜呼籲大家要用催票，拉票和投票，才能讓他當選。（記者翁聿煌攝）

2018-11-20 23:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今晚參加「新店團結之夜」，他指出，民進黨不斷用造謠抹黑方式選舉，前兩天還有人問他當選後是否要取消「敬老禮金」，侯友宜慎重澄清，他對老人的照顧只會更好，永遠守護長輩。

侯友宜參加「新店團結之夜」，受到支持者熱情歡迎，在滿場旗海飄揚中進場，侯友宜說，他擔任新北市副市長以來，七年多來所有的災害和重大事件，不論是復興航空事故、八仙塵爆和颱風夜，他都待在第一線；他曾經有過喪子之痛，對自己的小孩有虧欠，他轉化成催生新北市「幸福保衛站」，用長照、老人共餐和銀髮俱樂部，對長輩照顧無微不至。

侯友宜說他最近推出新影片，名為「你被長大了」，提醒大家，民進黨用深澳換觀塘、國民薪資成長，人民PO文變假新聞，執政者不斷製造衝突和對立，人民被迫長大，他覺得選舉可以有不同的論述，但不該用抹黑和奧步，他父親在市場賣豬肉，一輩子不貪不取，對子女的教誨也是一樣，但是在民進黨刻意抹黑下，太太繼承的房子被說成是炒地皮，極盡抹黑之能事，他希望所有選民和他一起，用正向力量向前走。

侯友宜提醒支持者，四年前市長朱立倫競選連任，很多支持者以為穩當選、沒有出來投票，結果差點落選，他呼籲大家這次一定要催票、拉票、投票，才能讓侯友宜順利當選。