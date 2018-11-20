力挺魏明谷 陳菊：個人受委屈是小事 重要的是…

拚連任的魏明谷今晚在鹿港鎮舉行造勢晚會。（記者張聰秋攝）

2018-11-20 22:46

〔記者張聰秋／鹿港報導〕選戰關鍵衝刺，遭國民黨主席吳敦義言語霸凌，影射走路像「大母豬」的總統府秘書長陳菊，今晚來到彰化縣首度替拚連任的民進黨縣長候選人魏明谷造勢輔選，會場「陳菊加油」、「魏明谷凍蒜」的吶喊聲不絕於耳，陳菊懇請鄉親，彰化人大團結，讓魏明谷連任當選。

這場名為魏明谷「堅持『1』定對的事」競選連任造勢晚會，今晚在鹿港鎮舉行，鹿港是王惠美的大本營，於選戰倒數4天，搶進對手鐵票區，搶票、固票意味濃。

晚會特別邀請到陳菊、民進黨新北市黨部主委余天、亞運冠軍龍舟代表隊教練黃世州、總統府資政的詩人吳晟等人，一起為魏明谷拉抬聲勢，超過5000名鄉親擠滿活動會場的天后路。

對國民黨主席吳敦義「母豬說」失言風波，陳菊今天下午陪同魏明谷在溪湖、埔心地區車隊掃街時，以「謝謝」帶過，並未多說。

今晚造勢晚會是陳菊來到彰化首次的選舉行程，延續白天車隊掃街拜票，現場人氣沸騰，余天妙語如珠幽默的輔選話語，以及招牌歌曲「榕樹下」，炒熱會場氣氛。

余天拜託鄉親，彰化縣目前有全國最高的3000元、6000元、9000元的重陽敬老禮金，要持續這麼好的社福持續，就要票投魏明谷，讓魏明谷繼續做對的事，破除民進黨縣長只做1任的魔咒。

陳菊在晚會上說，白色恐怖時期埔心羅厝天主教堂是她第1次被逮捕的地方，再次回到這裡想到台灣民主發展過程非常艱難，內心五味雜陳。

陳菊說，她很感謝彰化鄉親用最大的溫暖鼓勵她，40年前她遭國民黨迫害、警總要逮捕她，她逃到彰化縣埔心鄉羅厝天主堂，1位美國神父願意出面保護她，「彰化縣是我第2個故鄉、是我人生關鍵轉捩點」，她為台灣打拚是應該的，個人受委屈是小事，被人「糟蹋」沒什麼關係，重要是台灣民主自由的價值要繼續存在。

陳菊強調，魏明谷從政一路從基層做起、為人憨厚、做事認真，就是不會宣傳，做10項說不到1項，不像很多政治人物做1可以膨風成幾百項，希望彰化人把這種人當成寶，讓魏明谷連任當選。

魏明谷說，他尊重王惠美不辭職立委，希望王惠美繼續待在立法院替彰化縣爭取更多建設經費，他在鹿港鎮推動鹿港國家歷史風景區，他比鹿港人更積極建設鹿港，鹿港好比是他的家，彰化南北他都有建設，希望鄉親支持他，鹿港鎮會更好。

今晚，王惠美在彰化市徒步掃街拜票，大批支持者陪同，隊伍從縣議會出發掃街，前立委陳杰、前立委林滄敏、前縣長卓伯源陪同拜票，王惠美說，彰化市是彰化縣指標城市，卻因被鐵路一分為二發展受阻，地方從20年前即倡議將鐵路高架，至今仍無下文，半年來，她高聲疾呼「彰化鐵路高架入前瞻」，經費1次到位、整體規劃、1次施工，此一政見已普遍獲彰化市民認同。

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