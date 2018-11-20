韓國瑜北檢門口改口不告 鄉民：北漂到台北演戲！

2018-11-20 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕九合一進入最後倒數，選前最後一個禮拜國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前聲稱要對抹黑抹紅他的名嘴鄭弘儀等人提告，但是今天下午人都到了台北地檢署門口後，在大批媒體見證下又突然改口說不告，被大批網友砲轟作秀，有鄉民更在PTT上熱議認為韓國瑜在選前沒幾天不快回高雄拜票，分明是瞧不起高雄選民！

根據本報指出，韓國瑜昨晚發布採訪通知，表示要對抹黑自己的名嘴鄭弘儀等人提告，但是今天下午抵達台北地檢署時，大批媒體簇擁下，手都已經放到申告鈴上，卻表示「我這個手喔，放在這裡喔，但是一直沒有按下去，因為我一直在思考，...我才提出了包容跟愛，我一旦按鈴申告之後，我感覺我前後在矛盾，所以我心裡非常掙扎。」，最後手一縮決定不告，接著開始大談自己的政治理念。

此舉引發網友熱議，一位鄉民今天就在PTT 上發文，表示「韓導到北檢說要告抹紅 已經到門口了，但訪問一下就說愛護台灣民主價值，決定不按鈴提告了。現在正在北檢門口放夜襲」。嘲諷這是「最新力作，磅礴上映！」

鄉民紛紛表示，「不愧是韓導，很會演」、「韓導還有多少外傳番外篇還沒演完？」、「另類洗新聞的手法吧，轉移辯論被電新聞」、「今晚政論，我看都要討論韓沒提告的新聞了」。

另外也有人酸韓國瑜鼓勵北漂人返鄉，自己卻成天往北部跑，「北漂到台北演場戲，粉辛苦的餒」、「他用行動告訴你，台北到高雄真的沒有很遠....一日北高往返很簡單的」、「最後關頭不再選區衝刺，在台北演這齣？」