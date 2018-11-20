盧秀燕豐原造勢晚會 1千餘人到場

前總統馬英九在台中市長候選人盧秀燕等陪同下至樂天宮參拜。（記者歐素美攝）

2018-11-20 22:11

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天晚上在豐原樂天宮舉辦造勢晚會，立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、羅永珍及台南市議員謝龍介、前總統馬英九及前立委楊瓊瓔皆到場站台助講，並請來老牌藝人西卿助唱，現場旗海飄揚、氣氛歡樂，吸引約1千餘人到場。

江啟臣說，歡樂的氣氛代表我們會贏，呼籲大家要去投票；楊瓊瓔說，漢子、禿子及燕子，北中南連線，台中贏台灣就贏；台南市議員謝龍介表示，「市政若咧爛、市長就要換」。台中人要有尊嚴，高雄已經「翻」了，台中是關鍵。

前總統馬英九說，這次選舉國民黨縣市長及縣市議員大團結，民進黨執政兩年多來失去民心，全面執政是全面蠻橫，要用選票給民進黨教訓，讓他們學會謙卑，全台最大黨是討厭民進黨。呼籲選民票投盧秀燕，展現對民進黨的不信任投票。

盧秀燕表示，再三天就選舉，這場選舉不是我跟林佳龍的選舉，是台灣人民、台中鄉親跟執政者的選舉，並批評民進黨一年修兩次勞基法，台中市勞退提撥薪資是六都最後一名，台中經濟差、大家薪資差，工廠沒錢賺，連空氣都變壞，要用選票表達人民聲音，讓民進黨覺悟，讓蔡英文知道人民生氣了。

盧秀燕說，她是國會最資深的立委，下定決心辭去立委職務，是因為這次市長選舉一定要成功。沒有退路，呼籲大家認真拉票及顧票箱。