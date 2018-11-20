韓國瑜臉書「告白」 稱民進黨抹黑手法叫「組合拳」

韓國瑜指出民進黨在選情五五波時，慣用伎倆就是抹黑，他把民進黨的抹黑稱做「組合拳」。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-20 22:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今透過臉書「告白」﹗分享他對台灣近廿、卅年來民主政治發展的感想，韓國瑜並指出民進黨在選情五五波時，慣用伎倆就是抹黑，他把民進黨的抹黑稱做「組合拳」。

韓國瑜說，民進黨在選舉過程中，只要選情激烈，奧步跟抹黑就會來，從來沒有停過，高雄市選舉，在過去二十年來利用這種方式，使得民進黨嘗過好多甜頭。

他感慨參選高雄市長以來，在他身上帶的帽子幾乎已經可以衝上天，因為五五波的時候，他們（民進黨）感受到壓力，慣用伎倆就是抹黑，民進黨這種方式，他叫組合拳。

韓國瑜分析：一為政黨對撞、意識形態，民進黨愛台灣，國民黨不愛台灣﹔二是把有威脅的候選人直接抹黑、直接抹煞人格，人格破碎化後，選民不再相信。

韓國瑜直言，這種選舉做法，讓他感概，認為這是一個沒出息的政黨，沒有辦法苦民所苦、沒有辦法了解台灣人民現在到底要得是什麼，他已遠離人民，辜負了台灣人民對他的愛護。

他進一步透露，今天下午關於要不要提告，自己也掙扎許久，因為實在不願看到理念、想法不同的人，一而再的以不實謠言傷害他家人、團隊及他本人，但誠如他所說過的，希望這是一場乾淨選舉，充滿包容與愛，個人參選事小，民主價值事大，這才是大家應該捍衛與守護的。

韓國瑜誠懇地再表述一次：「請讓我們用一場乾淨選舉，贏回台灣民主，讓台灣民主走向更成熟、更包容與美好！」

韓國瑜臉書貼文：