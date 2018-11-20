選戰倒數 楊文科收編正藍軍有請「蔣經國」

2018-11-20 22:08

［記者黃美珠／竹縣報導］選戰倒數，國民黨新竹縣長候選人楊文科全力主打「正藍軍」牌，不僅找來前總統馬英九，從明（21）日起，3天內連續2天到新竹縣全面幫他催票，另也藉著馬英九的6度下鄉替他輔選，亮出楊文科跟馬英九都跟前總統蔣經國有過淵源的特殊關係，揭開了馬英九何以如此力挺楊文科的原因，也以此強力號召藍軍歸營。

楊文科陣營表示，楊文科年輕時負責竹科草創的相關業務，常向當時前去視察的總統蔣經國做簡報。

而馬英九當年擔任總統府秘書，專門替蔣經國接待外賓時做翻譯，所以2人有著同為蔣經國效過力的默契情誼。

因為這樣，馬英九在這次選舉才會大力相挺，前後總計到竹縣幫楊文科懇託將達6次。明天更是從日出陪楊文科掃街到日落，除了後天（22日）將短暫交棒改由新北市長朱立倫幫忙固票外，23日的選前最後1夜，馬英九又將親到竹東跟楊文科一起衝刺，可見馬英九對楊文科的珍重與相助。

楊文科陣營表示，他們為此也不敢懈怠，而為跟同與「科技」界淵源頗深的對手徐欣瑩一別苗頭，今天他們前進竹科拜票，爭取竹科人的認同。

明（21）日早上8點，在前總統馬英九陪同下，他們將再瞄準徐欣瑩「主場」所在的湖口、竹北、新豐用徒步掃街，懇請鄉親力挺。

下午2點轉戰竹東二重埔五穀宮，一行人改以車隊在這裡出發，繞行竹東鎮街道1圈即北上，於傍晚抵達關西，跟該黨鎮長候選人劉德樑會合徒步掃街，最後於鎮公所前廣場舉辦關西鎮的團結之夜。