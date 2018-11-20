不跟著「友柯」？時力黨內獨樹一幟 吳崢宣布挺姚文智

時代力量台北市議員候選人吳崢（左）今在臉書發文挺民進黨市長候選人姚文智（右）；圖為本月初兩人拜票時巧遇握手致意。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-11-20 19:35

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量5位台北市議員候選人中，松山信義區的吳崢唯一公開批判台北市長柯文哲「兩岸一家親」，他傍晚於臉書宣布支持民進黨台北市長候選人姚文智，他說，「我願意支持一位表態支持婚姻平權、對中國態度明確、面對轉型正義不會和稀泥的候選人」；反觀時代力量其他選將「友柯」或直接表態挺柯。

吳崢表示，選舉就是要選出一個可代表自己的人。國民黨長期以來站在台灣任何改革、任何進步價值的對立面，絕不希望國民黨台北市長候選人丁守中重新拿回台北市，這是無論如何的底線，也是時代力量成立的初衷，「國民黨不倒，台灣不會好」。

他表示，柯文哲市長這幾年路線的變化，也已經讓我無法再信任，無法將權力交付在柯手上。這場選戰一路下來，相信姚文智可說選得非常辛苦，但他相信必需透過選舉過程，一次一次地進行價值確認，一次一次地支持這些我們願意捍衛的價值，如此，這些事才有可能在社會上從倡議變為共識的一天。

吳崢還說，如果未來有機會，希望姚文智做一個謙卑的市長，正視自己的不足之處，多聽大家、特別是年輕人的聲音，即便是批評，時時改進。台北市的種種市政，交通問題的改善、公共住宅與托育的推動，還有青年遇到的像是高房價、勞權等問題也要積極處理；「離投票還有四天，姚文智加油」。