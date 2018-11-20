韓國瑜避答戶籍地漁港問題 居民受訪這麼說

中芸漁港近年來也投入了3億經費，正在進行翻修改善工程，圖為中芸漁港。（記者洪定宏翻攝）

2018-11-20 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜在昨（19）日高雄市長電視辯論會上，面對民進黨高雄市長候選人陳其邁拋出的第一個問題「中芸、汕尾漁港如何解決困境」就避而不答，對此當地居民受訪時表示，韓國瑜根本不了解問題所在。

根據《三立》報導，汕尾、中芸漁港同樣都在林園區，汕尾漁港長期以來泥沙淤積問題嚴重，導致漁船無法停靠，只剩下竹筏能夠進港，而中芸漁港近年來也投入了3億經費，正在進行翻修改善工程。

昨日辯論會上，陳其邁在交叉詰問第一題就以韓國瑜戶籍地的中芸、汕尾漁港作為題目，詢問韓國瑜如何解決當地面臨的狀況，又如何提出轉型策略與發展目標。對此韓國瑜回稱他是選市長，不是選公務員，他不會問這種滴滴答答小問題，「就像我也不會問你高雄有多少消防栓」。

當地居民在接受《三立》訪問，被問及韓國瑜避答漁港問題時表示，有居民表示：「韓國瑜汕尾、中芸不知道啦，名字可能知道，但是什麼狀況他不知道」；也有居民說：「這邊的漁港又淺又怎樣，他不知道。」表示韓國瑜才來一年，根本不了解當地問題所在。