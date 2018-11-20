中檢查賄5件6羈押7交保 269件他案偵辦中

2018-11-20 20:30

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署偵辦賄選行動緊鑼密鼓，目前已作強制處分賄選5件6人被羈押（1名候選人）、7人交保（2名候選人），還有269件選他案還在偵查中，選舉剩下最後三天，駐區檢察官都已經在各分局及派出所駐點，一有線索立即指揮偵辦，呼籲候選人及選民都不要以身試法。

太平區中平里某里長候選人，涉嫌透過黃、倪、莊等樁腳在里內發錢買票，每票500元，檢方傳喚20多名選民，主動繳回2萬9500元，訊後莊婦以10萬元交保，黃與倪聲請羈押禁見獲准，朝候選人涉案偵辦。

第四選區市議員候選人王朝坤，涉嫌與雷姓樁腳從今年4月間拜訪選民，贈送價值約300元的醬油及米禮盒，雷某以6萬元交保，王姓參選人訊後以20萬元交保。事後王某與律師控告兩選民，涉嫌作偽證誣告，檢方一併偵辦。

烏日區螺潭里里長候選人林益凱，涉嫌在7、8月間贈送茶葉禮盒（半斤、市價900元）給十多名選民，檢方傳喚林及其母親與林姓競選總幹事，訊後林姓候選人聲請羈押獲准，其母親及總幹事交保候傳。

台中市外埔區中山里里長候選人朱勝永（現任），涉嫌與胞兄及堂兄，還有賴姓、王姓樁腳，由堂兄提供資金，從10月下旬至11月上旬，在里內以每票1000元行賄選民，檢調訊後聲請羈押朱及胞兄及堂兄3人，賴及王兩樁腳各以3萬元交保，法官訊後朱勝永以20萬元交保，胞兄及堂兄羈押禁見獲准。檢方在樁腳身上查獲現金2萬6千元，收賄選民主動繳出賄款達3萬元。

台中市第二選區某市議員，其蔡姓樁腳涉嫌從9月中旬以每票500元在沙鹿區清泉里內買票，檢方傳喚多名選民，已主動繳回4500元買票錢，蔡姓樁腳否認犯行，訊後聲請羈押獲准。