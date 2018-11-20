性感辣模諷陳其邁「死讀書」 指韓國瑜是跳脫格局的CEO

2018-11-20 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選戰膠著，國民黨及民進黨候選人在昨晚進行了電視辯論會，不少人對網路聲量極高的韓國瑜表現感到失望，還嘲諷說經過國民黨智庫「密訓」的韓國瑜竟然還被慘電。對此，辣模「T妹」Tiffany Chen今天就在臉書上發表自己的看法，認為陳其邁「只會死讀書」，並指出韓國瑜其實已經跳脫格局！

T妹今天在臉書上發文，針對高雄市長電視辯論的結果表示，「看高雄市長的辯論會，一個是死讀書，另一個已經跳脫這個格局」，她指出不少人認為辯論會上表現差強人意的韓國瑜「被問到不會所以輸了」，但T妹形容韓國瑜像一個公司的CEO，「請問一個CEO會對每個員工很瞭解嗎？他的格局是創意與帶進資產。」

T妹表示「一個國家強大！不是蓋一大堆東西，然後自我封閉...沒有國際觀」，她文中指出撇開韓國瑜是否真能為高雄帶來財富，「但至少他的觀點是對的」，不光只有建設就好，讓產業賺錢才是重點。她也嘲諷這次選舉有人喊著排斥中國，但說不定中國還不屑來投資！，「自己感覺良好真的很可悲...」

T妹表示自己戶籍並未在高雄，也沒有政黨好惡，但她認為如果她是高雄市民一份子，就不會選一個「只會呼喊口號、搞分裂」的人，「政黨是互相監督，而不是因為反對而反對！政黨鬥爭扯後腿卻忘了救台灣經濟。」，「人民要的很簡單，那就是富足」。