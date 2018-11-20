澎湖第二場公辦政見會 藍綠捉對廝殺無黨左右夾攻

2018-11-20 19:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖第2場公辦政見會今日登場，由於選戰接近最後倒數階段，現場氣氛劍拔弩張，藍綠戰將捉對廝殺，無黨籍候選人則左右夾擊，唯一女性候選人呂華苑更淚灑會場，痛批澎湖地檢署查賄以業績掛帥，冤枉有心為澎湖奉獻的人。

今年澎湖百里侯最後一場公辦政見會，依照報到順序進行抽籤，由吳政隆拔得頭籌，其次依序為呂華苑、鄭清發、賴峰偉、陳光復、陳大松及翁珍聖等人，由於選戰進入倒數時刻，氣氛轉趨緊張，7名戰將不願合影，隨後展開政見發表，除了吳政隆、呂華苑及翁珍聖發表政見外，其餘則呈現捉對廝殺的言詞激烈交鋒。

其中以前後任縣長藍營賴峰偉、綠營陳光復捉對廝殺最為激烈，原本第一階段賴峰偉暢談其教育政策，遭到陳光復猛批賴陣營抹黑，對同志也未留口德，更停發老人年金、欺騙漁民修法等；隨後賴在第二階段迅速反擊，以自己是5星級縣長、陳光復則是倒數第一名優劣立見，更回應回鍋肉好吃，化解陳光復對其回鍋參選縣長的抨擊；陳則加強火力抨擊賴峰偉抄襲其政見，與其如此不如讓他自己推動社會福利。

無黨籍候選人鄭清發則左批右攻，抨擊外界傳言陳光復給他500萬參選、賴峰偉允諾許給副縣長或處長職務等言論不實，明日將前往澎湖地檢署提告，證明自己清白；另一位無黨籍候選人陳大松則指出，如果藍綠兩位候選人優秀，他就不會出來參選，要求民眾用一張選票教訓兩個政黨。