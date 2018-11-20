賴神、花媽以公職身分錄音催票 台聯陳昌輝批不公

2018-11-20 19:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台聯台南市東區市議員陳昌輝今天沉重呼籲，執政黨民主改革已上軌道，千萬勿走回頭路，否則九合一地方選舉將備受考驗！尤其是行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊以公職身分錄音電話向台南選民拜票、支持特定候選人，這會造成選舉不公平。

陳昌輝表示，近日掃街拜票時，頻遇長輩、支持者問起為何行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊都「親自」打電話給他們，呼籲民眾要投票給特定的候選人，賴、陳身為國家行政機關高層首長，具有一定公信力，掛著國家機關首長的職銜，為黨籍特定候選人進行電話錄音的拜票催票，不只是電話接的到，連路邊宣傳車、廣播電台盡是以「行政院長、總統府秘書長」頭銜做催票推薦。

陳昌輝認為，這些政務人員的政治行為應該受到合理規範，以國家機關首長名義為特定黨籍候選人做錄音催票，真的讓人摸不清我們的行政院和總統府，究竟是民進黨的機關？還是中華民國的機關？這種選舉操作難保不會造成選舉的不公平！

正在競選連任市議員的陳昌輝說，促進政黨公平競爭是民進黨力推的「轉型正義」之一，如今換了位子卻換了腦袋，過去民進黨批判馬政府時期動用政務官輔選催票有違行政中立、濫用行政資源；現在民進黨卻大舉利用行政資源輔選，甚至為自己解套，只要下班時間輔選都沒有問題。

他強調，轉型正義的初衷要一致，不該只是政黨惡鬥的殘殺武器，應用一樣的標準來看待自己言行，畢竟賴院長、陳秘書長兩人都是台灣民主進程重要的標竿人物、深得民心，若能以個人名義或黨籍幹部名義為黨籍地方候選人推薦，更能名符其實，也不會落人話柄、形成自打嘴巴的窘境！

  • 台聯南市議員候選人陳昌輝指近來選民常接到自稱行政院長賴清德或總統府秘書長陳菊的錄音拜票催票電話，引起部分選民反感。（圖為模擬示意圖，記者王俊忠翻攝）

    台聯南市議員候選人陳昌輝指近來選民常接到自稱行政院長賴清德或總統府秘書長陳菊的錄音拜票催票電話，引起部分選民反感。（圖為模擬示意圖，記者王俊忠翻攝）