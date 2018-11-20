賴神、花媽以公職身分錄音催票 台聯陳昌輝批不公

2018-11-20 19:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台聯台南市東區市議員陳昌輝今天沉重呼籲，執政黨民主改革已上軌道，千萬勿走回頭路，否則九合一地方選舉將備受考驗！尤其是行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊以公職身分錄音電話向台南選民拜票、支持特定候選人，這會造成選舉不公平。

陳昌輝表示，近日掃街拜票時，頻遇長輩、支持者問起為何行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊都「親自」打電話給他們，呼籲民眾要投票給特定的候選人，賴、陳身為國家行政機關高層首長，具有一定公信力，掛著國家機關首長的職銜，為黨籍特定候選人進行電話錄音的拜票催票，不只是電話接的到，連路邊宣傳車、廣播電台盡是以「行政院長、總統府秘書長」頭銜做催票推薦。

陳昌輝認為，這些政務人員的政治行為應該受到合理規範，以國家機關首長名義為特定黨籍候選人做錄音催票，真的讓人摸不清我們的行政院和總統府，究竟是民進黨的機關？還是中華民國的機關？這種選舉操作難保不會造成選舉的不公平！

正在競選連任市議員的陳昌輝說，促進政黨公平競爭是民進黨力推的「轉型正義」之一，如今換了位子卻換了腦袋，過去民進黨批判馬政府時期動用政務官輔選催票有違行政中立、濫用行政資源；現在民進黨卻大舉利用行政資源輔選，甚至為自己解套，只要下班時間輔選都沒有問題。

他強調，轉型正義的初衷要一致，不該只是政黨惡鬥的殘殺武器，應用一樣的標準來看待自己言行，畢竟賴院長、陳秘書長兩人都是台灣民主進程重要的標竿人物、深得民心，若能以個人名義或黨籍幹部名義為黨籍地方候選人推薦，更能名符其實，也不會落人話柄、形成自打嘴巴的窘境！