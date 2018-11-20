高雄青年「憑感覺」投票？他發三千字長文：請三思

高雄在這次選舉被批又老又窮，讓高雄人很受傷！（記者張忠義攝）

2018-11-20 21:06

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名「高雄十七8社」成員最近在臉書發出三千多字的長文，談論這次高雄市長選舉，他說，知道很多朋友只是「憑感覺」想投韓國瑜，但他說，如果希望高雄變得愈來愈好，還是要三思！

「高雄十七8社！」 自反課綱後改組而成，歷經多次大計畫，包括投票筆記、歷史小旅行以及學權系列講座等倡議行動，已有許多成員升上大學，暫時離開高雄，有人成為首投族。

「高雄十七8社！」 成員葉宗樺在臉書發文指出，韓國瑜在不少政論節目還有他的競選影片中提到：「高雄給民進黨執政二十年，高雄人真的不欠民進黨什麼了。」這句話給人的感覺無非就是，民進黨在高雄執政這些年沒什麼建樹，所以應該要換人做做看了，可是真的是這樣嗎？

不妨問問家裡的長輩，二、三十年前的高雄長什麼樣子？捷運還沒動工，大遠百和夢時代都還沒出現，巨蛋那附近全部都是農田，還有跳進去溺斃前會先被臭死的愛河。

說真的，陳其邁的政見雖然稱不上非常令人目光為之一亮，但也絕對還算中規中矩。反觀韓國瑜提出一堆畫虎爛的政見，要不實際執行上有困難要不就是在講幹話。如果你也希望高雄變得更好，請麻煩稍微研究一下兩個人提出的政策，仔細想清楚到底是誰的比較有建設性，實際執行上又是誰的可行性比較高。

面對媒體鋪天蓋地的資訊戰攻勢，也請發揮一下媒體識讀的公民素養，不要輕易受到媒體潛移默化的影響。許多人對韓國瑜的第一印象不外乎就是「感覺」很不一樣、可以給高雄帶來新氣象，說穿了不就是「憑感覺」嗎？韓國瑜的口條確實不錯，很多人也為之所吸引，問題是褪去看似光鮮亮麗的外表後還剩下什麼呢，恐怕就和劉伯溫筆下的賣柑者如出一轍吧。

民主不是兒戲，不要只會「憑感覺」說要換人做做看，建議各位是再好好思考一下。