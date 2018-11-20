韓國瑜重申「愛與包容」 陳其邁：以身作則彼此約束

民進黨高雄市長候選人陳其邁今以車隊掃街拜票，受到民眾歡迎。 （記者陳文嬋攝）

2018-11-20 17:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕歷經昨晚電視辯論後，民進黨高雄市長候選人陳其邁今下午到鳳山區信仰中心龍成宮參拜，受到民眾熱烈歡迎，隨後陪同黨籍市議員候選人陳慧文、張漢忠等人，展開車隊掃街拜票。

選戰中相互擁抱 盼減少社會對立及紛擾

媒體詢問韓國瑜原本今天要告鄭弘儀、突然又臨時改變心意，聲稱要以「愛與包容」對待鄭弘儀；陳其邁認為，他和韓國瑜兩人應該以身作則，選舉攻防、情緒難免呈現對立狀況，但是做為政治人物，立場再怎麼歧異，選舉都是一時的，台灣的民主才是永遠，他尊重韓國瑜的決定，希望選舉剩下最後幾天，大家能夠彼此約束。

陳其邁說，原本他與韓國瑜相約選後互相擁抱，昨晚辯論結束，還沒選完就擁抱，他認為這是好的政治文化，減少社會對立及紛擾，回歸理性選擇。

講述負債數字有誤 陳其邁向台積電致歉

媒體問他選後還會再抱韓國瑜嗎？他笑說，隨時都能抱，還說「我愛韓國瑜一萬年」。

至於引用台積電財報有誤差，陳其邁表示，台積電最新公布的是第三季財報，昨晚辯論中講述的數據有出入，對於造成台積電困擾，他今向台積電表示歉意。