號召暗殺韓國瑜？ 檢方：不論有無告發已分案偵辦

2018-11-20 17:45

〔記者黃建華／高雄報導〕針對網路驚傳有人號召「暗殺韓國瑜」一事，韓國瑜陣營今一度表示要提出告發，後來又「不告了」。對此，高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝表示，不管韓陣營有無告發，檢方前一晚已掌握情資，並分案展開偵辦。

雄檢襄閱主任檢察官葛光輝表示，原有聽說韓國瑜陣營今天下午要委託律師前往雄檢提告，但後來又聽說韓國瑜在網路開直播表示「不告了！」

他指出，不管韓國瑜陣營有無提出告發，檢方其實前一天都已掌握網友留言號召暗殺韓國瑜的情資，檢方並主動分案展開偵辦中，不容任何暴力恐嚇手段汙染這次選舉。