韓國瑜手放申告鈴拍照後不告 北檢意外淪造勢舞台

國民黨高雄市長候選人韓國瑜前往台北地檢署，說明對鄭弘儀等人不予提出告訴。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-20 16:45

〔記者錢利忠／台北報導〕本週為選前最後一個星期，國民黨高雄市長候選人韓國瑜，自認被名嘴鄭弘儀抹紅，以及被綠營抹黑成菜蟲及黑道，昨晚發布採訪通知，稱要到台北地檢署對鄭弘儀等人提告，但韓國瑜今天下午將手指放在北檢申告鈴上，給大批媒體拍照後，最後卻縮手不告了，還在北檢外大談他的從政理念，北檢的按鈴申告處意外淪為另類選舉造勢的舞台。

韓國瑜今天赴北檢前，轄區台北市警中正一分局早已接獲情資，掌握臉書網友「Liang Tang Wong」涉嫌在臉書頁面留言「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，由於該臉書帳號是今年11月5日才新設，且沒有其他臉友名單，不排除是有心人士虛設帳號，意圖擾亂選情，但警方為確保韓國瑜的安全，仍部署大批警力進行維安。

今天下午3時，韓國瑜的座車抵達北檢，設在車道入口旁的北檢申告鈴所在位置，早已聚集大批的媒體守候，但韓國瑜的座車卻繞遠路，將車停在靠近車道的出口處，他下車後立即被大批媒體攝影機包圍，並從車道出口處，反方向緩步走到入口申告按鈴的位置，由於韓國瑜的步行動線，與過去曾到北檢按鈴申告的政治人物們，習慣上是從車道入口處步行而上，韓國瑜的行走動線與過去其他政治人物提告時的經驗相反，移動過程一度造成現場大批媒體互相推擠，媒體的叫罵聲響及圍觀民眾的叫囂聲不斷。

韓國瑜走到申告按鈴處後，將手放在申告鈴上停留了數十秒，等媒體拍照完後，他才開口說：「我這個手喔，放在這裡喔，但是一直沒有按下去，因為我一直在思考，...我才提出了包容跟愛，我一旦按鈴申告之後，我感覺我前後在矛盾，所以我心裡非常掙扎。」最後韓國瑜縮手受訪，大談他從政的理念及期待，話匣子一開，一聊就是十多分鐘。

韓國瑜說，這幾天一直在掙扎，如果採取法律告訴，感覺他所追求高雄跟愛這個高雄的價值，就已被自己扭曲掉了，到底最後，高雄市或整個台灣民主政治要怎麼走，他沒有那麼了不起，兩年前他只是個賣菜的，只是他希望追求一場乾淨的選舉，這樣的狀態之下，他才提出了包容跟愛。

韓國瑜表示，這一次2018年高雄市長選舉，他一直呼籲要一場乾淨陽光的選舉，一直拜託大家真正體認到高雄的價值是包容與愛，可是面臨到選舉的過程，很多抹黑及造謠，讓他及他的家庭受到很大的傷害，包括最近還在說他是菜蟲、黑道，還在說他在控制台灣的菜價，台北地檢署都已經簽結了還在講，包括鄭弘儀說他選上高雄市長，高雄會被整個賣掉，還有人說他選上高雄市市長，會用統促黨的白狼當副市長，還有人說他選上後，整個高雄會掛五星旗，他覺得這些已造成他心裡非常大的憤怒，他一直說希望包容與愛，怎麼到最後，這場選舉永遠要走向那種抹黑的角落去，跳不出來；他覺得個人參選高雄市長事小，台灣民主事大，台灣民主為何每次到了選舉都要發生這些事情，這真的值得所有人民好好思考。

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