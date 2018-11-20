看辯論「整顆心往下沉」 藍委：韓國瑜第一題都答不出？

國民黨立委許淑華說，韓國瑜（見圖）昨天在交叉詰問第一題的表現，讓她「整顆心往下沉」。（資料照）

2018-11-20 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜昨舉辦電視辯論會，成為討論焦點。民進黨副祕書長徐佳青今天幫陳其邁打85分，並認為韓國瑜在交叉詰問中容死當。國民黨立委許淑華也說，韓國瑜在交叉詰問第一題的表現，讓她整顆心往下沉。

綜合報導指出，徐佳青今天接受廣播節目《蔲寇早餐》訪問，談到陳其邁、韓國瑜昨天辯論會的表現，她幫陳其邁打了85分，但仍認為陳其邁昨天表現還有待加強，例如申論操之過急、有點像在立院質詢，會讓觀眾的感覺還停留在擔任民代的印象，而非市長的格局。另外，當韓國瑜批評高雄20年來負債3000億，陳其邁也沒周延講清楚這不完全是前市長陳菊造成。

但徐佳青認為，就辯論的實質內容來看，陳其邁的表現比韓國瑜好很多。她覺得，韓國瑜只有在辯論技術、口語風度勉強有70分，在交叉詰問中的表現是「被死當」。就連許淑華也說，韓國瑜在交叉詰問第一題的表現，讓她整顆心往下沉，「糟糕，怎麼第一題都答不出來。」

徐佳青又指出，韓國瑜只有兩個論述，一是愛情產業鏈，二是挖石油，但挖石油根本就是中央政府的事，高雄頂多只能提煉，根本不會創造就業機會。