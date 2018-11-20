張嘉郡認行政不公、散播謠言告李進勇 李總部反批

2018-11-20 17:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕抗議行政不公、用雲林縣政府資源打選戰，雲林縣長候選人張麗善競選總部總幹事張嘉郡今天質疑李進勇行政不公，還四處分發攻擊其父親張榮味的黑函文宣，由律師陪同雲林地檢署按鈴申告李進勇。

李進勇競選總部發言人張凱傑表示，李進勇踏實改善財政體質減債近16億，反駁張麗善家族是造成雲林窮困、焚化爐弊案元兇，張麗善戴著藍色眼睛忽視一切，預設立場讓人無法信任，反批雲林更窮更髒唱衰心態不可取。

張嘉郡今天在張麗善競選總部質問李進勇執政公私不分？抨擊李進勇運用縣府資源打選戰，不僅都用「雲林縣政府」的錢買媒體廣告、散發文宣，甚至拿第二預備金做日曆，質疑縣府行政不中立，是否縣庫通李進勇的口袋？

張嘉郡細數自己及張麗善擔任立法委員任內，為雲林爭取的建設及相關經費超過600億，李進勇在民進黨完全執政靜止，難怪雲林縣各項評比都是敬陪末座，強調張麗善的團隊才是真正為雲林打拚。

張麗善競選總部發言人周柏吟再以李進勇競選總部要職都由雲林縣政府官員兼任，包括縣府新聞處長張凱傑，同時也是李進勇競選總部發言人、副縣長丁彥哲甚至是李進勇「御用攻擊手」，連正常上班時間都在轉發競選廣告，顯然公私不分、公器私用。

張嘉郡說，李進勇打選戰除了抹黑造謠罵張榮味，就是把責任推給前縣長蘇治芬甚至還是張榮味，實在讓人無法接受，如今更由署名新聞連絡人「廖坤川」的人製作大量不實文宣四處散發，抹黑他們張家人，所以今天由律師羅裕欽陪同到雲林地檢署按鈴控告，透過司法嚴懲惡意散播謠言及不實言論者。