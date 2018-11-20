密訓韓國瑜辯論仍被電爆 藍智庫被酸：智商輸到脫褲

2018-11-20 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜19日進行電視辯論對決，由於上次政見發表會韓國瑜被認為政見空泛，因此這次找了國民黨智庫閉關特訓，沒想到卻被陳其邁在叉詰問中頻頻猛攻，甚至答不出陳所提出的問題，表現差強人意。對此，有網友大酸國民黨智庫是「智（商輸到脫）褲」。

為了洗刷上次政見發表會被認為政見空泛的印象，韓國瑜這次找來國民黨智庫祕密特訓，集訓官員包括前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前立委林郁方與其他多名高雄在地議員與學者，做足功課盼能在19日的辯論會上扳回一成。

但韓國瑜在交叉詰問中頻遭陳其邁猛攻，自己面對提問也表現不佳，甚至出現「找錯人背書」等窘況，在石化問題坦言對細部不太清楚，甚至在漁港轉型、發展則推託說他是競選市長、不是選公務員這種答非所問的情況，一來一往間可說是被陳其邁大殺四方給電爆。

PTT有網友轉貼國民黨智庫密訊韓國瑜的相關報導指出，「國民黨智庫真的很棒，把一個白紙素人這麼赤裸裸的呈現在大家眼前，韓國瑜充分的顯示他不是素人，只是白紙」。

該網友指出，韓國瑜光辯論技巧就被玩虐，內容就不用多說，大酸「麻煩國民黨智庫不要再叫智庫了；韓回答的時候自提九二共識、一中各表，『是當台北選喔』，甚至提問時還問一位醫藥衛生的立委，一題毒品、一題長照，還有一題雙面刃的慶富案，『厲害了我的智庫』」。他還稱讚國民黨新北市長候選人侯友宜不是草包，因為侯知道辯論不能交叉詰問。

文章一出也引起網友熱議，紛紛跟風酸國民黨智庫，「國民黨智庫就一堆9.2，你覺得有救嗎」、「智庫？？？ 脫褲還差不多」、「國民黨只要開始內鬥每個都孔明再世，遇到政策就比阿斗還笨」、「國民黨智庫再次認證是智障倉庫」、「智（商輸到脫）褲」、「是不是找錯團隊？找成製褲團」、「可見kmt全部都是草包」。