密訓韓國瑜辯論仍被電爆 藍智庫被酸：智商輸到脫褲

2018-11-20 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜19日進行電視辯論對決，由於上次政見發表會韓國瑜被認為政見空泛，因此這次找了國民黨智庫閉關特訓，沒想到卻被陳其邁在叉詰問中頻頻猛攻，甚至答不出陳所提出的問題，表現差強人意。對此，有網友大酸國民黨智庫是「智（商輸到脫）褲」。

為了洗刷上次政見發表會被認為政見空泛的印象，韓國瑜這次找來國民黨智庫祕密特訓，集訓官員包括前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前立委林郁方與其他多名高雄在地議員與學者，做足功課盼能在19日的辯論會上扳回一成。

但韓國瑜在交叉詰問中頻遭陳其邁猛攻，自己面對提問也表現不佳，甚至出現「找錯人背書」等窘況，在石化問題坦言對細部不太清楚，甚至在漁港轉型、發展則推託說他是競選市長、不是選公務員這種答非所問的情況，一來一往間可說是被陳其邁大殺四方給電爆。

PTT有網友轉貼國民黨智庫密訊韓國瑜的相關報導指出，「國民黨智庫真的很棒，把一個白紙素人這麼赤裸裸的呈現在大家眼前，韓國瑜充分的顯示他不是素人，只是白紙」。

該網友指出，韓國瑜光辯論技巧就被玩虐，內容就不用多說，大酸「麻煩國民黨智庫不要再叫智庫了；韓回答的時候自提九二共識、一中各表，『是當台北選喔』，甚至提問時還問一位醫藥衛生的立委，一題毒品、一題長照，還有一題雙面刃的慶富案，『厲害了我的智庫』」。他還稱讚國民黨新北市長候選人侯友宜不是草包，因為侯知道辯論不能交叉詰問。

文章一出也引起網友熱議，紛紛跟風酸國民黨智庫，「國民黨智庫就一堆9.2，你覺得有救嗎」、「智庫？？？ 脫褲還差不多」、「國民黨只要開始內鬥每個都孔明再世，遇到政策就比阿斗還笨」、「國民黨智庫再次認證是智障倉庫」、「智（商輸到脫）褲」、「是不是找錯團隊？找成製褲團」、「可見kmt全部都是草包」。

  • 高雄市長選舉19日晚間一對一電視辯論，民進黨高雄市長候選人陳其邁與國民黨高雄市長候選人韓國瑜辯論前握手。（圖擷取自三立新聞）

    高雄市長選舉19日晚間一對一電視辯論，民進黨高雄市長候選人陳其邁與國民黨高雄市長候選人韓國瑜辯論前握手。（圖擷取自三立新聞）