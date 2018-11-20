盧秀燕宣布辭立委 林佳龍表示尊重

2018-11-20 16:48

〔記者陳建志、張菁雅、張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕，距離投票只剩4天時，在今天下午召開記者會宣布，即刻起辭去立委職務，且不會接受不分區立委職務，並在現場簽署辭職書，將由專人送到立法院；對此，台中市長林佳龍表示，尊重盧秀燕的決定，他以平常心看待，也對勝選有信心。

盧秀燕強調，這場選戰是代表人民向執政當局挑戰的選舉，背負非常重大的責任，以及鄉親人民的付託，辭職是展現破釜沈舟的決心，也宣示這場選戰非贏不可！

盧秀燕今天下午召開記者會表示，幾個月前就不斷有人問她選前是否辭立委？其實早就有此想法，只是按照既定的選戰節奏，在今天做出宣布。

盧秀燕說，中部空氣這麼糟、經濟這麼差，人民在受苦，如果這禮拜六能選贏，代表我們人民、鄉親有翻身的機會，也代表台中、我們國家有改變的機會，所以我非贏不可。

盧秀燕說，為了展現破釜沉舟的決心，也展現我們一定會贏的信心，現在宣佈，即刻起辭去擔任6屆、超過20年立法委員職務，而且不會給自己留後路，即使選舉不成功，也不會接受不分區立法委員的職務。

盧秀燕並向台中市民喊話，表示自己已經展現破釜沉舟的決心，希望大家這個禮拜六能一起挺身而出，用選票來改變，用選票救經濟、救空氣，強調決戰中台灣，台中贏，台灣就會贏！我們會贏！現場支持者高喊「盧秀燕凍蒜！」、「台中我們會贏」。

因她是台中區域立委，辭職後該選區需進行補選。盧秀燕表示，辭立委早在競選團隊規劃中，事前並未向黨中央報備，並說如果報備就辭不成，不過有打電話給競選彰化縣長的王惠美和花蓮縣長的徐榛蔚，王惠美知道她的決定，徐榛蔚則沒聯絡上，並說每個縣市有各自的考量，這是自己決定，也尊重其他人的決定。

盧秀燕還說，自己曾說過會比林佳龍市長做得更好，指林上次是選前3天宣布辭立委，自己比他還早1天，並說若當上市長也會做得比他更好。

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