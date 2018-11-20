謝文進批林智堅許明財跳票市長

2018-11-20 15:44

〔記者王駿杰／竹市報導〕無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部今天召開記者會，抨擊另兩名候選人許明財與林智堅，直指兩人政見都跳票，呼籲選民投票當天要用選票淘汰兩名跳票市長。

許明財競選總部指出，針對謝陣營不實的指控，抺黑奧步不予回應，若謝文進對其他候選人有任何的指教，應該公開透過公辦政見會平台向市民報告，此乃君子之作為。

林智堅競選辦公室主任黃任瑋表示，林智堅政績有目共睹，連兩年獲評為五星級市長，對於選舉口水和抹黑，將不隨之起舞。

謝文進競選總部主任委員李宏生指出，大家都對許明財的老人年金跳票，被民眾換掉印象深刻，這是許明財對民眾們的惡意欺騙，林智堅四年前提出的「一環二線三網四核心」、「興建社會住宅」等多項政見，也是跳票，兩個都是跳票市長。

李宏生表示，許明財身為在野國民黨，卻疏於監督，對林智堅的施政更沒有檢驗能力，令許多民眾與泛藍支持者質疑許明財的立場與態度，為何如此曖昧，啟人疑竇。

另外，針對市議員段孝芳被國民黨黃國新黨部處分一事，謝文進昨親自召開記者會聲援，率競選團隊幹部鞠躬，表示歉意。

謝文進指出，段孝芳看到民進黨在完全執政後的傲慢，不僅讓社會充滿仇恨與對立，也打擊了軍公教人員的士氣，段孝芳選擇支持他不是為了個人利益，而是以「人民的立場、市民的角度」，要教訓民進黨，現在段孝芳受到很大的委屈與誤解，讓他感到非常不捨。