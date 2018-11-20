不甩Ｔ台下架莫健專訪 總統引述莫健訪談表達重視

2018-11-20 15:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國在台協會主席莫健接受TVBS專訪的新聞遭電視台下架一事，總統蔡英文今日藉由在總統府接見場合特別引述莫健的說法，指出這次台灣選舉期間，有外在勢力試圖操作輿論風向、散播不實的資訊，這種現象十分危險。總統也強調，因威權體制國家利用民主國家的自由，台灣正處於對抗不實資訊的前線。

蔡總統今日在總統府接見美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。對於TVBS下架莫健專訪的爭議做法，總統則以引述莫健在訪問中的談話，表達對於美方觀點的重視及呼應。

總統說，她很欣慰在上個星期看到美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）在年度報告中，肯定民主台灣在印太地區的政治戰略地位。報告也指出，北京在過去一年強化對台政治戰的活動，透過社群媒體散布不實訊息、支持反對黨等多重手段，意圖傷害台灣民主以及我國政府。

總統指出，不只是台灣，我們看到全球很多民主國家也都面臨類似的挑戰。威權體制國家利用民主國家的言論以及媒體自由，以不實訊息和操弄輿論的方式，來分化社會、侵蝕民主。

總統強調，隨著科技、網路傳播的進步，這種非傳統的挑戰遠比我們想像中來的嚴重。如同「美國在台協會」（AIT）主席莫健（James Moriarty）日前接受電視台專訪時，指出這次台灣選舉期間，有外在勢力試圖操作輿論風向、散播不實資訊，且這種現象十分危險。

總統說，因為對於言論、媒體自由的堅持，民主台灣正處於對抗不實訊息的前線。在這個關鍵時刻，她希望台灣與全球理念相近國家，進一步強化合作，攜手維護我們共享的自由、民主、人權及法治規範等價值。面對非傳統的挑戰，上個月透過台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），舉辦工作坊推廣媒體識讀，就是很好的例子。