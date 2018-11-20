引用台積電財報致業者困擾 陳其邁陣營公開致歉

2018-11-20 15:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對昨晚高雄市長辯論會中，因引用台積電相關財報資料，造成台積電困擾，民進黨高雄市長候選人陳其邁陣營，今公開向台積電致歉。

陳其邁競辦總幹事趙天麟表示，陳其邁在辯論會上引用的數據，是台積電2018年第二季財報資料，台積電2018年第2季資產總計2兆0534億元，負債總計5627億；2017年全年營收9774億元，稅後純益3431億元。此外，也能理解企業財報的結構變動程度較大。

趙天麟重申，陳其邁提出的角度是市政治理的基本原則，即一座城市的財政狀況，必須根據整體發展評估，而非只有負債單一數據指標。

高雄近年來在轉型所做的努力，成果都已逐漸浮現，高市府更在2018年時完成零舉債的目標，未來將更加有所發展。

趙天麟強調，台積電是台灣之光，未來希望能爭取台積電和高雄市政府有進一步合作機會，共同繁榮高雄。對於本次辯論會對台積電造成的困擾，再一次致上誠摯的歉意。

陳其邁昨晚電視辯論會詰問第二題、回答韓國瑜關於債務問題時，舉台積電為例，指台積電負債6000多億，但公司營業額是9千多億，難道要說台積電是體質不好的公司嗎？

他說，看一家公司，是要看整體資產，對於開創財源，對於財富創造所努力的；對於這幾年高市府的招商，營業額在六都成長是全台灣第一，整個包括吸引民間公共投資，高雄也都獲得全國第一名，或在六都名列前茅。