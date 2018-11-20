張錦豪會勘河濱自行車道延伸基隆 明年5月完工

2018-11-20 14:45

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市基隆河自行車道銜接基隆的最後一哩路，新北市議員候選人張錦豪今天會勘，張錦豪表示，他與議員沈發惠、立委段宜康爭取，並已於今年9月下旬動工，預計明年5月竣工，愛騎自行車的市民朋友，將可在汐止騎單車，沿著基隆河水岸、星光橋、古道風華車道至基隆大啖海鮮美食。

張錦豪說，汐止的河濱自行車道，目前從台北市一路騎到汐止段的終點-五堵火車站，無法與基隆自行車道銜接；他與立委段宜康、議員沈發惠在中央與地方多次協調，終於在2017年3月完成五堵火車站延伸至台鐵五堵貨場與基隆交界處附近（長興街二段），後續要再沿著台鐵五堵貨場舊隧道銜接基隆端的自行車道。

張錦豪說，台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程，為新北市政府高灘處規劃辦理，議員沈發惠向市府建議送前瞻計劃、通過爭取經費申請獲准，於2018年9月10日動工，總經費3000多萬元，全長631公尺；目前施工廠商辦理工程施工前測量與放樣，及出入口廣場與舊隧道内預鑄混凝版基礎等施作前準備。

張錦豪說，未來施工方式，將在邊坡懸臂打造3公尺寬格柵式的棧道，直通後方五堵貨場舊隧道，最後銜接基隆端自行車道。

張錦豪說，串連基隆河左右岸完整河濱自行車道，是他的重要政見，包括全線改舖AC柏油路面、基隆河左岸終點與南陽大橋銜接匝道、宏國大鎮後方康誥坑溪口的斷點銜接跨越橋樑、基隆河右岸自行車道（從鄉長里河濱步道，一路沿右岸至江北橋）、基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連（南港段）、五堵火車站往上游延伸至基隆河左岸台鐵五堵貨場與基隆市交界處的長興街二段附近，及目前施工中的汐止串聯基隆這段的古道風華車道。